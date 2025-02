Lazio-Napoli: i convocati di Baroni

Oggi, alle ore 18:00, andrà in scena il big match tra Lazio e Napoli, valido per il 25° turno di Serie A. Una sfida molto importante per entrambe le compagini che hanno bisogno di punti per dare continuità al percorso fatto fino a questo momento. I biancocelesti, infatti, vogliono tenere ben saldo il 4° posto in classifica, mentre il club partenopeo non ha alcuna intenzione di rimanere per la terza gara consecutiva senza i tre punti. Qui di seguito le convocazioni di mister Baroni.

PORTIERI: Mandas, Furlanetto, Provedel;

DIFENSORI: Gigot, Romagnoli, Provstgaard, Lazzari, Tavares, Gila, Marusic;

CENTROCAMPISTI: Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi, Belahyane, Basic, Ibrahimovic;

ATTACCANTI: Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Isaksen, Dia, Tchaouna.

FOTO: Instagram Lazio