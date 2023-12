Lazio, multa di 60mila euro per i fatti contro il Celtic e due settori della Nord a rischio. La nota

La Lazio deve affrontare i provvedimenti UEFA per gli episodi avvenuti durante l’ultima partita casalinga di Champions League dei biancocelesti, quella vinta contro il Celtic che ha assicurato a Sarri e ai suoi il passaggio del turno. Ecco quanto rende noto lo stesso club biancoceleste: “La S.S. Lazio comunica che la CEDB – UEFA Control Ethics and Disciplinary Body, nella riunione odierna, ha deciso in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara Lazio-Celtic di UEFA Champions League. La Società è stata sanzionata con una multa di euro 60.000€ e la chiusura dei settori 48 e 49 della curva nord per una giornata di gara. Tale ultima sanzione (chiusura parziale del settore) è stata sospesa per un periodo di due anni e ciò comporterà immediate sanzioni in caso di comportamenti recidivi da parte della tifoseria laziale”.

Foto: Wikipedia