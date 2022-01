Lazio, le solite follie: rimedia Milinkovic-Savic nel recupero, 3-3 con l’Empoli. Immobile sbaglia un rigore. Spezia-Hellas 1-2

Un pomeriggio pieno di gol ha arricchito il turno dell’epifania di Serie A. All’Olimpico è andato in scena un vero e proprio show: l’Empoli-Lazio finisce 3-3 dopo una partita bellissima. La gara per i biancocelesti inizia subito in salita: Bajrami dal dischetto e Zurkowski due minuti più tardi portano i toscani sul doppio vantaggio dopo appena otto minuti dal fischio d’inizio. Al 14′ Immobile accorcia le distanze per la squadra di Sarri. Nella ripresa succede di tutto: al 66′ Milinkovic-Savic ristabilisce la parità ma Di Francesco lasciato solo in area riporta avanti Andreazzoli&Co. Successivamente Vicario ipnotizza Immobile dal dischetto, ma nel recupero ancora Milinkovic evita la beffa alla Lazio. Passa l’Hellas in casa dello Spezia: decide una doppietta di Caprari. A nulla è servita per la squadra di Thiago Motta la rete di Erlic.

FOTO: Twitter Lazio