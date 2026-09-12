Lazio-Milan, le formazioni ufficiali
12/09/2026 | 17:05:01
Il big match della quarta giornata di Serie A ha luogo all’Olimpico di Roma, dove la Lazio di Gennaro Gattuso ospita il Milan. I biancocelesti, a punteggio pieno dopo tre giornate, sognano il quarto successo consecutivo. I rossoneri, invece, vogliono dare risposte alle brutta prestazione offerta contro la Juventus. Calcio d’inizio alle 18:00.
Lazio (4-3-3): Mandas; Romano, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos.
Foto: X Milan