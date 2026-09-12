TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Lazio-Milan, le formazioni ufficiali

12/09/2026 | 17:05:01

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il big match della quarta giornata di Serie A ha luogo all’Olimpico di Roma, dove la Lazio di Gennaro Gattuso ospita il Milan. I biancocelesti, a punteggio pieno dopo tre giornate, sognano il quarto successo consecutivo. I rossoneri, invece, vogliono dare risposte alle brutta prestazione offerta contro la Juventus. Calcio d’inizio alle 18:00.

Lazio (4-3-3): Mandas; Romano, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos.

 

Foto: X Milan