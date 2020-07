Lazio-Milan, i convocati di Inzaghi: torna Leiva, c’è anche Cataldi

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro il Milan, gara valida per la 30esima giornata di Serie A. Emergenza in attacco, senza gli squalificati Immobile e Caicedo. Ma la squadra biancoceleste recupera Leiva e Cataldi, ecco l’elenco completo.

Portieri – Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori – Acerbi, Armini, Bastos, Falbo, Patric, Radu, Silva, Vavro.

Centrocampisti – A.Anderson, D.Anderson, Cataldi, Jony, Lazzari, Leiva, Lukaku, Milinkovic, Parolo.

Attaccanti – Adekanye, Correa, Luis Alberto.

