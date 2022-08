Lazio, Maximiano: “Ho subito detto sì alla Lazio. Rui Patricio? Non penso al derby”

Giornata di presentazioni in casa Lazio. Dopo Gila e Marcos Antonio, a Formello si presente anche Luis Maximiano, nuovo portiere biancoceleste arrivato dal Granada. Di seguito la sua conferenza stampa: “Per me è un onore essere qui. Sono molto entusiasta, spero che sia un’esperienza fantastica. Spero di seguire le orme degli altri giocatori portoghesi che hanno indossato la maglia della Lazio. Reazione dopo interesse della Lazio? Non seguo molto le notizie, ma quando il mio agente mi ha chiamato ho subito detto di sì. Qui in Italia c’è molto da imparare, soprattutto dal punto di vista tecnico. Rui Patricio? Non voglio pensare al derby, ragiono giorno per giorno. Concorrenza? Penso che non ci siano dei posti garantiti, se non lavori bene chi ti è vicino ti supera. Modello? La tradizione italiana è grandissima. Io sono cresciuto guardando Buffon. Non mi ispiro a un solo portiere, vorrei imparare da tutti i migliori portieri europei, prendendo il meglio da ognuno”.

Foto: Instagram Lazio