Lazio, Luiz Felipe si opererà: 2-3 mesi di stop

Luiz Felipe, da tempo dolorante alla caviglia destra, ha scelto di operarsi già domani a Monaco. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, l’operazione in artroscopia, risultata necessaria dopo il consulto in Germania della giornata di ieri, servirà a sistemare la cartilagine della caviglia. Nonostante lo staff medico della Lazio abbia provato a consigliare la fine della stagione attuando una terapia conservativa, il difensore brasiliano ha optato per l’operazione immediata per non compromettere il proseguo della carriera.

Foto: zimbio