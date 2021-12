Lazio, Luis Alberto non si allena. Sarà out con il Sassuolo

Grana per Maurizio Sarri che non avrà a disposizione, con ogni probabilità, Luis Alberto contro il Sassuolo.

Lo spagnolo non ha preso parte all’allenamento odierno con la squadra, e quindi non partirà con la squadra. Reduce da una settimana difficile, il Mago ha saltato la rifinitura per problemi muscolari.

Assenza importante per i biancocelesti che avranno già fuori Milinkovic-Savic, espulso contro la Samp.

A questo punto l’alternativa sarebbe Akpa Akpro, a meno di altri adattamenti (Cataldi mezzala e Lucas Leiva in regia oppure Zaccagni più arretrato).

Foto: Twitter Lazio