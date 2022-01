Lazio, Luis Alberto non è più in isolamento: domani torna a disposizione

Prima seduta dell’anno a Formello per la Lazio. Ancora fuori Akpa Akpro, Zaccagni e Luis Alberto: il centrocampista spagnolo tornerà a disposizione per la seduta di domani dopo essere rimasto in isolamento a causa di un contatto con un positivo. FOTO: Twitter Luis Alberto