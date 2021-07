Lazio, Lucas Leiva: “Con Sarri si lavora tanto. Luis Alberto? Pronto ad aiutarlo se ne ha bisogno”

Terminata la prima metà del ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, Lucas Leiva è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa biancoceleste:

Sugli allenamenti e sul gruppo

“Si lavora tanto, ancora di più ora con un tecnico e idee nuove. Il nostro gruppo è sempre stato molto umile, con voglia di imparare. Penso stiamo facendo bene, ma è ancora presto per un giudizio”.

Riguardo le sue condizioni fisiche

“Fisicamente sto bene, sono contento di svolgere il ritiro per intero dopo l’infortunio al ginocchio dello scorso anno”.

Su Luis Alberto

“Sta lavorando bene come tutti, come gruppo dobbiamo aiutare i compagni se hanno bisogno di qualsiasi aiuto, ma a me sembra stia bene“.

Sugli obiettivi stagionali della Lazio

“Troppo difficile dirlo ora, tutto è nuovo, ma prima ci adattiamo alle sue richieste, prima possiamo prendere punti importanti. La strada è quella giusta: il mio obiettivo è quello di fare una buona stagione, e giocare il più possibile”.

Foto: Twitter Lucas Leiva