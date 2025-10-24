Lazio, lesione muscolare di basso grado a carico del soleo sinistro per Nuno Tavares

24/10/2025 | 18:55:07

Piove sul bagnato per la Lazio che perde anche Nuno Tavares. L’esterno portoghese ha riportato una lesione muscolare di basso grado a carico del soleo sinistro.

Questa la nota con l’aggiornamento di tutti gli infortunati: “Samuel Gigot continua il proprio protocollo riabilitativo in Francia. Nuno Tavares ha riportato una lesione muscolare di basso grado a carico del soleo sinistro. Fisayo Dele-Bashiru, Nicolò Rovella Valentin Castellanos hanno svolto lavoro differenziato specifico. Matteo Cancellieri ha effettuato lavoro rieducativo in piscina. Seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione clinica dei calciatori”.

Foto: Instagram Serie A