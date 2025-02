Lazio, lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia sinistra per Hysaj

Brutte notizie in casa Lazio che comunica l’esito degli esami Elseid Hysaj. L’esterno albanese ha subito una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia sinistra per Hysaj. Un vero peccato per il calciatore che era stato reinserito in lista per la Serie A e ora dovrà stare fermo per un po’ di tempo.

Questa la nota: “La S.S. Lazio comunica che il calciatore Elseid Hysaj è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra, riportata nel corso dell’ultima partita con il Cagliari. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero”.

Foto: X Lazio