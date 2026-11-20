Lazio-Lecce, le ultimissime sulle probabili formazioni
20/11/2026 | 22:00:31
All’Olimpico si apre la 12esima giornata di Serie A. La Lazio, capolista in solitaria, ospita un Lecce al 14esimo posto in classifica. Calcio d’inizio alle 15:00.
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Leite, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gennaro Gattuso
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Eusebio Di Francesco
Foto: X Lazio