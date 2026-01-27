Lazio, le ultime su Romagnoli. Chiarezza su Przyborek e Martinez

27/01/2026 | 23:50:19

Alessio Romagnoli si è allenato, ma non è felice dell’attuale situazione. Probabilmente sì sarebbe aspettato una mano da Maurizio Sarri dopo che la Lazio gli aveva dato garanzie sul fatto che sarebbe partito dopo la partita di Lecce. E poi ha cambiato idea avendo memorizzato alcune dichiarazioni. Situazione difficile da spiegare e da metabolizzare a tre giorni scarsi dalla gara contro il Genoa, noi terremmo ancora uno spiraglio. Sui nomi in entrata spesso in libertà e avallati da qualche sito senza un minimo di verifica, possiamo dire che per Arnau Martinez del Girona ci solo stati sondaggi che non hanno portato ad alcun tipo di accordo. Il profilo intriga ma c’è concorrenza e al momento non possiamo parlare di trattativa davvero concreta. Quanto ad Adrian Przyborek, centrocampista duttile e talentuoso classe 2007 del Pogon Szczecin, ci sono conferme sui dialoghi anticipati dalla Polonia con il presidente del club che ha parlato di altri club interessati, ma almeno in queste ore non siamo in uno stato avanzato e vedremo se la situazione cambierà. Non ci stupiremmo se si virasse altrove, la sensazione è che ci sia voglia di un gioco al rialzo per scatenare un’asta, tuttavia nulla escludiamo. Capitolo Noslin: molte manifestazioni di interesse, come già raccontato, ma la Lazio deciderà se aprire al prestito con diritto di riscatto, fin qui non l’ha fatto.

Foto: sito Lazio