Lazio, la tifosa Emma non fu fatta entrare in un locale. Il club la accoglie a Formello

21/07/2025 | 14:20:17

Alcune settimane fa aveva fatto discutere la storia di Emma, piccola tifosa della Lazio che era stata scacciata da un locale a Pescara perché addosso aveva i vessilli del club romano. Una storia che vide anche il Pescara calcio schierarsi dalla parte della ragazzina e invitarla al proprio centro sportivo. Stessa cosa che ha fatto ovviamente la Lazio pubblicò il seguente co,indicato, invitando Emma a Formello.

“Cara Emma, abbiamo letto la tua storia e ci ha colpito profondamente. Non riusciamo nemmeno a immaginare quanto sia stato brutto sentirsi dire di non poter entrare in un locale solo perché indossavi con orgoglio il cappellino e una maglietta con i colori della tua amata Lazio. Per questo, abbiamo pensato di invitarti a Formello, nel cuore della nostra casa, per stare insieme alla squadra, allo staff e a chi lavora ogni giorno per rendere speciale questa maglia. Sarai la benvenuta perchè chi ama la Lazio è parte integrante della nostra storia. Ti aspettiamo a braccia aperte. Con affetto, S.S. Lazio”.

Nella giornata di ieri si e’ avuto il lieto fine, con Emma che ha raggiunto il ritiro della Lazio, facendosi foto con i i suoi idoli e il capitano Zaccagni. La Lazio ha pubblicato tutto sui social e ha scritto “Benvenuta a casa”.

Foto: X Lazio