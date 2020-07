Lazio, la parola d’ordine è rialzarsi: il Sassuolo fa paura

Dopo il capitombolo con Milan e Lecce, la Lazio adesso deve tornare a vincere per non farsi sfuggire la vetta della classifica vista anche la sconfitta nella scorsa giornata della Juve contro i rossoneri. I biancocelesti scenderanno in campo questo pomeriggio all’Olimpico contro il Sassuolo (in programma alle ore 17:15) e i neroverdi dopo la vittoria rifilata in casa del Bologna, sono pronti a entrare in corsa per un posto in Europa provando a mettere pressione a Pioli che nelle ultime uscite è rientrato in carreggiata. Gli uomini di De Zerbi oggi cercheranno di fare un sgambetto a Inzaghi e compagni che non possono più permettersi di fare passi falsi se vogliono mantenere alta la speranza di vincere lo scudetto. In serata poi, la Juve ospita l’Atalanta in una sfida che parla di Europa.

Foto: twitter Lazio