Lazio, la magia continua: Provstgaard e Isaksen sbancano Torino, è un volo infinito

28/11/2026 | 19:54:48

La Lazio non si ferma più e fa il colpo grosso anche a Torino. La squadra di Gattuso la vince in due minuti, grazie alle fiammate di Provstgaard e Isaksen. Inutile la rete di Che Adams. Primo tempo ad alta intensità all’Olimpico Grande Torino, dove i granata e la Lazio se le danno di santa ragione, ma i biancocelesti vanno avanti di due gol nel giro di un minuto. La prima palla gol più nitida è capitata sui piedi di Giovanni Simeone che, con un destro da posizione ravvicinata, ha visto strozzarsi la gioia del gol da un intervento provvidenziale di Mandas. La squadra di Abate si è avvicinata più volte nell’area biancoceleste, ma ad andare a un passo dalla rete del vantaggio sono stati gli uomini di Gattuso. Da un calcio d’angolo, battuto a rientrare di mancino da Pedraza, a colpire il pallone con uno stacco all’indietro, imprimendo la forza necessaria, è stato Frattesi, ma un miracolo di Perri ha negato il sesto gol in campionato all’ex Inter. Al 42esimo minuto, però, sempre da corner passa avanti la Lazio. Zaccagni batte forte e teso, direttamente sulla testa di Provstgaard che, liberatosi della marcatura di Coco, direziona la palla nell’angolino basso e trova il secondo gol stagionale, sempre a Torino. Passa un minuto e i biancocelesti raddoppiano. Zaccagni serve in profondità Isaksen e il danese la piazza nel palo distante con un tiro a giro. Al rientro dagli spogliatoi, è il Toro a sfiorare il gol per rimettersi in carreggiata. Simeone, la cui vittima preferita in carriera è la Lazio, scocca un tiro a giro sul secondo palo, respinto da Mandas sul palo. I biancocelesti, però, quando ripartono fanno male: Dele-Bashiru, con la sua solita accelerazione dirompente, va vicino al gol del KO con un tiro uscito di poco. Al 62esimo accorciano le distanze i padroni di casa. Sempre da calcio d’angolo, Gineitis trova perfettamente sul primo palo Che Adams e lo scozzese la spizza quanto basta in porta. Il Toro attacca, prova a sfondare, ma prima viene stoppato da una grande giocata difensiva di Frattesi e poi rischia di prendere anche il terzo gol, prima con Gudmundsson e poi con Pinamonti.

Foto: Instagram Isaksen