Lazio, la curva: “Baroni ennesimo capro espiatorio della società. Bentornato Sarri”

05/06/2025 | 14:48:42

Lazio, la Curva ha diramato una nota sui cambiamenti in panchina: “Niente contro Baroni, tutto contro Lotito, così è cominciato e così finisce, nello stesso identico modo. Al termine di una stagione caratterizzata da alti e bassi una sola certezza ci ha accompagnato. La ferma convinzione di avere dalla nostra parte un allenatore, ma prima ancora un uomo, elegante e posato che ha saputo spendere in più occasioni parole importanti per la sua gente. La vicinanza durante le angherie della polizia olandese e tedesca, la volontà di portare con il gruppo squadra la pezza di Flavio e Francesco, pensieri non scontati e non dovuti. Arrivederci mister, ennesimo capro espiatorio di una società tristemente vuota di progetti e prospettive, in bocca al lupo per il futuro, ad maiora. Bentornato mister Sarri, sono passati 447 giorni dalle sue dimissioni… Nell’ultimo atto all’Olimpico decidemmo di fischiarla ed è giusto chiarire i motivi: all’alba della terza e ultima stagione passata sulla nostra panchina il mercato si è dimostrato indegno in confronto agli sforzi profusi per arrivare in Champions. Senza mezzi termini ci saremmo aspettati da parte sua una netta presa di posizione ed invece nulla. La reputammo asservito a una società che ancora una volta dimostrava la propria mediocrità”.

FOTO: Sito Lazio