Lazio, la carica di Inzaghi: “Voglio una reazione dopo l’eliminazione in Europa”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di campionato contro il Cagliari. Queste le sue parole: “Partita difficilissima perché troviamo una squadra che sta facendo bene. Non mi limiterei solo a parlare di entusiasmo, perché il Cagliari ha anche tanta qualità. Ha dimostrato di riuscire a mettere in difficoltà qualsiasi avversario. La squadra ha fatto una buona settimana. In mezzo abbiamo avuto la trasferta di Rennes, ma sapevamo che il nostro percorso era difficile. A differenza degli anni scorsi non siamo riusciti a passare in Europa, siamo la Lazio e avevamo il dovere di andare al turno successivo. Domani voglio una reazione. La rosa a disposizione di Maran è profonda e farei attenzione a tutti i reparti. È una squadra che concede poco, fanno un pressing costante e servirà attenzione”, ha chiuso Inzaghi.

Foto: Twitter ufficiale Lazio