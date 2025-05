Lazio-Juventus, buone notizie per Tudor: Vlahovic torna in gruppo

08/05/2025 | 14:26:50

La Juventus ha terminato la sessione di allenamento mattutino e ci sono buone notizie visto che Dusan Vlahovic ha lavorato in gruppo, come riporta Sky Sport, mentre Koopmeiners ha lavorato ancora individualmente. Non è da escludere a questo punto la presenza dell’attaccante serbo nello scontro Champions contro la Lazio di Baroni.

FOTO: Instagram Juventus