Lazio-Juve, le ultimissime sulle probabili formazioni

Meno di 24 ore e poi sarà Lazio-Juve, uno dei big match della 15esima giornata di Serie A. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Inzaghi conferma il consueto 3-5-2 con Strakosha tra i pali, in difesa ballottaggio tra Luiz Felipe e Bastos per schierarsi ai lati di Acerbi e Radu. Sulle fasce agiranno Lazzari e Lulic, a centrocampo Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto. In attacco il solito Immobile in coppia con Correa. Sarri deve fare a meno di Khedira, costretto ad operarsi per un problema al ginocchio e fuori causa per circa tre mesi: al posto del tedesco pronto Bentancur in mediana al fianco di Pjanic e Matuidi. In porta Szczesny, linea difensiva composta da Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro (favorito su De Sciglio.). In attacco, insieme a Cristiano Ronaldo, Dybala si candida per partire dal 1′ al posto di Higuain, mentre sulla trequarti dovrebbe agire Bernardeschi.

LAZIO-JUVE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Lazio (3-5-2) Strakosha; Bastos (Luiz Felipe), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala (Higuain), Ronaldo. All. Sarri

