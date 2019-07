Dopo le parole rilasciate nell’intervista di ieri in patria, Jony è atterrato a Fiumicino per intraprendere la sua nuova avventura con la maglia della Lazio. A renderlo noto è la stessa società biancoceleste attraverso il proprio profilo Twitter. L’esterno mancino arriva dal Malaga a titolo definitivo per 2 milioni di euro. Pronti per lui quattro anni di contratto a 1,5 milioni a stagione.

Foto: Twitter Lazio