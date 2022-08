Lazio-Inter, le formazioni ufficiali

Il big match che apre questa terza giornata di Serie A vedrà affrontarsi, all’Olimpico, Lazio e Inter. In attesa che i calciatori delle due squadre scendano in campo per l’inizio della gara, sono state rese note le formazioni ufficiali. Ecco le scelte dei due allenatori:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Lukaku, Martinez. All. Inzaghi.

Foto: Twitter Lazio