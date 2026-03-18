Lazio, infortunio per Zaccagni: lesione muscolare post traumatica alla coscia destra
18/03/2026 | 16:23:42
La Lazio ha comunicato con un report medico le condizioni del capitano Mattia Zaccagni.
Questo il report del club:
“Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue.
Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero”.
Foto: Instagram Zaccagni