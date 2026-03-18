Lazio, infortunio per Zaccagni: lesione muscolare post traumatica alla coscia destra

18/03/2026 | 16:23:42

La Lazio ha comunicato con un report medico le condizioni del capitano Mattia Zaccagni.

Questo il report del club:

“Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue.

Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero”.

Foto: Instagram Zaccagni