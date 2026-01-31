Lazio, infortunio per Zaccagni: lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell’addome

31/01/2026 | 15:43:42

La Lazio ha comunicato le condizioni di Mattia Zaccagni: gli esami strumentali svolti in giornata hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell’addome.

Questo il bollettino medico del club:

“Nella mattinata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica che il calciatore Mattia Zaccagni, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell`addome.

L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Foto: Instagram Zaccagni