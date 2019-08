Lazio, infortunio per Lazzari. Il medico sociale: “Trauma distorsivo alla mano”

Manuel Lazzari è stato probabilmente l’acquisto principe del mercato estivo della Lazio. L’esterno ex-Spal ha dimostrato subito di calzare a pennello nel 3-5-2 di Simone Inzaghi ed è stato immediatamente tra i migliori biancocelesti nelle amichevoli pre-campionato. Nell’ultima di queste, svolta stamattina contro la Primavera, il giocatore è rimasto però vittima di un infortunio alla mano. Ne ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel il dottor Claudio Meli, il quale ha dichiarato: “Manuel Lazzari ha subito un trauma di tipo distorsivo sub-lussativo al metacarpo. Al momento il giocatore è in clinica per sottoporsi ad una radiografia quindi potremo effettuare una diagnosi solo in un secondo momento: il dolore si è attenuato, la mano è più sgonfia. Non avendo ancora i risultati non possiamo esprimerci più di tanto. Andremo a valutare eventuali lesioni ossee: il dito è rimasto bloccato nella maglia dell’avversario in un contrasto“.

Foto: twitter ufficiale Lazio