Lazio, infortunio per Cancellieri: lesione miotendinea a carico degli hamstring della coscia sinistra

22/10/2025 | 14:08:36

La S.S. Lazio ha rilasciato un comunicato sulle condizioni di Matteo Cancellieri, uscito nella partita contro l’Atalanta dopo aver avvertito un problema alla coscia sinistra.

Questo il comunicato del club:

“A seguito degli esami strumentali effettuati nelle ultime ore, si comunica che il calciatore Matteo Cancellieri ha riportato una lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra.

Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e sarà sottoposto nei prossimi giorni a controlli di monitoraggio per valutare i tempi di recupero”.

Foto: Instagram Cancellieri