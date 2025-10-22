TOP NEWS
Lazio, infortunio per Cancellieri: lesione miotendinea a carico degli hamstring della coscia sinistra

22/10/2025 | 14:08:36

La S.S. Lazio ha rilasciato un comunicato sulle condizioni di Matteo Cancellieri, uscito nella partita contro l’Atalanta dopo aver avvertito un problema alla coscia sinistra.
Questo il comunicato del club:
“A seguito degli esami strumentali effettuati nelle ultime ore, si comunica che il calciatore Matteo Cancellieri ha riportato una lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra.
Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e sarà sottoposto nei prossimi giorni a controlli di monitoraggio per valutare i tempi di recupero”.
Foto: Instagram Cancellieri