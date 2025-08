Lazio in crescita: 2-2 in casa del Galatasaray, a segno Zaccagni (e doppio Torreira)

02/08/2025 | 22:11:37

La Lazio ottiene un buon pareggio nell’amichevole disputata contro il Galatasaray. I turchi, già più avanti nella preparazione atltetica, partono forte e trovano subito il vantaggio con un gol di Torreira al 10’. La reazione dei biancocelesti non si fa attendere: gli uomini di Sarri trovano prima il pareggio grazie a un’autorete di Davinson Sánchez al 33’, poi completano la rimonta con il gol del capitano Mattia Zaccagni. Nella ripresa, la Lazio potrebbe chiuderla con Pedro, ma lo spagnolo non riesce a trovare il gol di sinistro dopo aver saltato Gunenc. Infine, il Galatasaray trova il pareggio al 75’, ancora con Torreira, autore di una doppietta. Nel complesso, buoni segnali per la compagine di mister Sarri, che entra sempre di più in condizione. Le prossime amichevoli in programma per i biancocelesti sono contro il Burnley, il 9 agosto alle ore 16:00, e contro l’Atromitos, il 16 agosto alle 20:00.

Foto: insta lazio