Lazio, in corso le visite di Luca Pellegrini

Visite mediche in corso per Luca Pellegrini con la Lazio, neo acquisto per la corsia laterale del mister Maurizio Sarri. Un’operazione che vi abbiamo raccontato e anticipato nel corso dei giorni scorsi, terminata – ieri – con la fumata bianca prima del gong di chiusura della sessione invernale di calciomercato.

Foto: Twitter ufficiale Lazio