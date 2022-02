Lazio, Immobile si allena in gruppo. Ci sarà con il Bologna

Buone notizie da Formello per Maurizio Sarri. Allarme rientrato per Ciro Immobile, dopo il ko in Coppa Italia con il Milan, che aveva fatto temere uno stop abbastanza lungo. Sono stati giorni di apprensione per le condizioni dell’attaccante partenopeo, ma il giocatore ha svolto l’intero allenamento con il gruppo oggi, ed è quindi da considerare recuperato in vista di domani.

Alle 15 la Lazio darà il la alla 25^ giornata di campionato sfidando il Bologna alle 15.