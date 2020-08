Lazio, Immobile: “Non faremo da comparsa in Champions”

Dal ritiro di Auronzo, l’attaccante Ciro Immobile commenta così la prossima partecipazione della Lazio alla Champions League, ai microfoni di Lazio Style: “La Champions? Mi affaccio con tanto entusiasmo, non tutti l’hanno vissuta, la conosco e so che tensione c’è nel preparare le gare. Le tre competizioni saranno impegnative, ma abbiamo entusiasmo e non vogliamo fare da comparsa ma divertirci”.

Foto: Twitter Lazio