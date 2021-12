Lazio, Immobile in campo con una fasciatura al ginocchio. Chance in aumento

“La gestione di Immobile? L’infortunio è di lieve entità, non è grave. Se è in grado di giocare lo farà già domani, altrimenti troveremo altre soluzioni”. Parole di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro il Galatasaray. L’attaccante campano è sceso in campo nella rifinitura di oggi pomeriggio con una fasciatura al ginocchio, potrebbe stringere i denti: chance in aumento. Foto: Twitter Lazio