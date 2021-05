Lazio, Immobile aggancia Piola come marcatori all-time dei biancocelesti

Giornata indimenticabile per Ciro Immobile che aggancia Silvio Piola in vetta alla classifica come marcatori all-time della Lazio.

Il napoletano, con il rigore messo a segno oggi contro il Genoa, ha siglato il gol 149 in maglia biancoceleste, raggiungendo il grande mito. Mito che potrà presto essere superato dall’attaccante partenopeo nelle prossima giornate.

Classe 1990, Immobile è alla Lazio dal 2016-17, dove ha raggiunto quasi sempre oltre i 20 gol a stagione, tranne nel 2018-19, quando ne mise a segno 15. Ma si rifece l’anno dopo con i 36 gol in campionato, che gli valsero il titolo di “Scarpa d’oro” europea e quello capocannonieri, eguagliando il record di Higuain.

Foto: Twitter Lazio