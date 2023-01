Lazio immatura: l’Empoli rimonta due gol, è 2-2. Spezia-Lecce senza squilli

La Lazio pareggia in casa contro l’Empoli, pazzesco il 2-2 maturato al fischio finale con i toscani che trovano la rete del pareggio in pieno recupero. I biancocelesti passano in vantaggio dopo meno di 2 minuti con l’autorete di Francesco Caputo. Gli avversari restano alle corde per gran parte della prima frazione, ma gli uomini di Sarri chiudono il primo tempo in vantaggio solo di un gol. Nella prima metà del secondo tempo arriva anche il raddoppio della Lazio, la rete è di Mattia Zaccagni. Nel finale si registra il gol di Caputo, ma è Marin al 90′ a regalare la gioia più grande a Paolo Zanetti, conquistando un insperato pareggio.

La partita tra Spezia ed Empoli termina invece a reti inviolate, 0-0 il risultato del Picco. Partono forte gli ospiti con due pali ed un Blin in grande condizione, lo Spezia però riprende lentamente campo ma nessuna delle due riesce ad incidere e far male agli avversari. Il secondo tempo prosegue a ritmi piuttosto costanti, giungendo al 90′ con il risultato bloccato.

foto: profilo Facebook Serie A