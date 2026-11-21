Lazio: il volo continua sulle ali di Noslin (doppietta), tris capolavoro di Frattesi. Como 2-0 (Ramon e Da Cunha)

21/11/2026 | 16:57:03

La Lazio riparte fortissimo e continua il volo, contro il Lecce finisce 3-0 grazie alle doppietta di Noslin. Nel finale un super gol di Frattesi chiude i conti e tiene la Lazio in vetta anche per questa giornata. Partenza super per Gattuso, sono dieci vittorie in dodici giornate. Nell’altra partita il Como supera 2-0 il Cagliari senza troppi affanni, la squadra di Fabregas batte gli isolani allenati da Pisacane grazie alle reti di Ramon e Da Cunha e supera per il momento il Milan al quarto posto.

foto x lazio