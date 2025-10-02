Lazio, il report sugli infortunati: lesione per Marusic

02/10/2025 | 19:12:49

La S.S. Lazio ha rilasciato poco fa una nota riguardante i risultati degli esami effettuati nel pomeriggio su alcuni calciatori le cui condizioni fisiche non sono ancora ottimali.

Di seguito, la nota ufficiale del club:

“Nel pomeriggio, dopo gli esami effettuati presso la struttura di Villa Mafalda ed un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica quanto segue:

Fisayo Dele-Bashiru, Nicolò Rovella e Samuel Gigot: continua il protocollo riabilitativo.

Matias Vecino: prosegue il protocollo di riatletizzazione.

Adam Marusic: lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro.

Luca Pellegrini: trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro, senza evidenza di lesioni”.

Foto: Sportitalia