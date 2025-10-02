Lazio, il report sugli infortunati: lesione per Marusic
02/10/2025 | 19:12:49
La S.S. Lazio ha rilasciato poco fa una nota riguardante i risultati degli esami effettuati nel pomeriggio su alcuni calciatori le cui condizioni fisiche non sono ancora ottimali.
Di seguito, la nota ufficiale del club:
“Nel pomeriggio, dopo gli esami effettuati presso la struttura di Villa Mafalda ed un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica quanto segue:
Fisayo Dele-Bashiru, Nicolò Rovella e Samuel Gigot: continua il protocollo riabilitativo.
Matias Vecino: prosegue il protocollo di riatletizzazione.
Adam Marusic: lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro.
Luca Pellegrini: trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro, senza evidenza di lesioni”.
Foto: Sportitalia