Lazio, il portavoce Diaconale: “Alle volte il tifo colpisce anche gli scienziati e dà alla testa”

Il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, è intervenuto ai microfoni di AdnKronos in seguito alle parole rilasciate dal direttore del dipartimento malattie infettive dell’Iss, Giovanni Rezza: “Alle volte il tifo colpisce anche gli scienziati e dà alla testa. Esperti che sarebbero molto più utili se, invece di occuparsi di argomenti simili, trovassero un modo per fronteggiare efficacemente il virus. Gli scienziati facciano gli scienziati e non i tifosi. Sarebbe davvero auspicabile che, invece di alimentare polemiche calcistiche di cui non si sente il bisogno, si dedicasse ogni energia alla ricerca di una cura o di un vaccino che possa arrestare il contagio” ha detto Diaconale.

Foto: Twitter ufficiale Lazio