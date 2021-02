Lazio, il ds Tare aggredito da un pitbull. Uno dei suoi cani ha perso la vita

Mercoledì da incubo per il ds della Lazio Igli Tare. L’altroieri, infatti, il dirigente biancoceleste è stato aggredito da un pitbull mentre era in giro per una tranquilla passeggiata con i suoi due cani al guinzaglio: uno ha perso la vita, l’altro è rimasto ferito. Il triste episodio è accaduto dove abita il direttore sportivo, ovvero in un consorzio all’Olgiata (vicino il centro sportivo di Formello), che avrebbe deciso di procedere con un’azione legale e civile in seguito all’episodio. Ecco la lettera del consorzio:

“Gentili Consorziati, spiace molto dover portare a Vostra conoscenza in grave episodio avvenuto nella giornata di ieri (mercoledì, ndr). Un cane di razza pitbull, dopo aver presumibilmente scavalcato la recinzione di una villa, ha aggredito un consorziato che passeggiava con i suoi due cani, regolarmente tenuti al guinzaglio, purtroppo uccidendo un barboncino e ferendo l’altro cane e il consorziato. La Vigilanza, prontamente intervenuta sul posto, ha potuto solo limitare i danni, come da rapporto agli uffici. Il Consorziato riferisce che proporrà azione civile e penale per l’accaduto, ed il Consorzio si attiverà, a sua volta, presso ogni sede a tutela dell’intera comunità gravemente turbata da detto episodio, costituendosi anche parte civile nel procedimento penale. Con l’occasione, assai triste, si raccomanda ai Consorziati proprietari di animali, di provvedere con attenzione alla loro custodia per garantire la sicurezza di tutti, rispettando tutte le regole compresa quella di tenere al guinzaglio i cani in passeggiata. Non è infatti inconsueto incontrare persone che passeggiano tenendo libero il proprio cane, creando così occasione di incidenti ed impedendo agli altri di poter fare la stessa cosa, ovvero passeggiare in sicurezza con i bambini e tenendo il proprio cane al guinzaglio. La Vigilanza ha avuto disposizione di rilevare ogni irregolarità che sarà direttamente denunciata dal Consorzio agli organi di Polizia competenti”.