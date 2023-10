Lazio, il comunicato: “Le autorità olandesi hanno deciso di non consentire la trasferta alla tifoseria biancoceleste”

La notizia circolava già da qualche ora, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità dal sito della Lazio: i tifosi biancocelesti, in occasione della gara Champions a Rotterdam contro il Feyenoord, non potranno accedere al De Kuip. Questa la nota biancoceleste: “La S.S. Lazio informa i sostenitori biancocelesti che le autorità di sicurezza olandesi hanno assunto la decisione di non consentire alla tifoseria laziale l’accesso all’interno dello Stadion Feijenoord `De Kuip` di Rotterdam in occasione della gara di UEFA Champions League tra Feyenoord e Lazio in programma mercoledì 25 ottobre alle ore 18:45”.

Foto: Gol Caracol