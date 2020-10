Lazio, il commento di Tare: “Girone molto buono. Dobbiamo farci trovare pronti”

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato alla radio ufficiale del club per commentare il sorteggio di Champions League:

“A primo impatto il girone è molto buono. La nostra squadra se la può giocare con tutte, anche se sono molto esperte in questa competizione. Il Borussia Dortmund è una squadra molto esperta, soprattutto negli ultimi anni sta facendo bene con il nuovo allenatore. Gioca un calcio molto offensivo e dà spettacolo in queste competizioni. Lo Zenit è una classica squadra russa, molto fisica. Il brasiliano Malcom è un giocatore che fa la differenza. Dzyuba è un bel centravanti, ma sul mercato hanno avuto un po’ di difficoltà. Hanno esperienza in questa competizione. Il Brugge gioca un calcio piacevole e offensivo, hanno giocatori interessanti con centrocampisti che fanno gol e assist. Partecipano ogni anno alla Champions League e diranno la loro in questo girone.

Dobbiamo farci trovare pronti, poi affronteremo le partite con la giusta cattiveria. Questa è un’esperienza unica e la nostra squadra potrà crescere. Servirà tanto entusiasmo, questa competizione ci darà tanto”.

Foto: Twitter Lazio