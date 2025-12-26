Lazio, i convocati per l’Udinese. Tornano Zaccagni e Isaksen
26/12/2025 | 18:22:50
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Udinese.
Tornano Zaccagni e Isaksen. Questa la lista:
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Noslin, Sana Fernandes, Pedro, Zaccagni, Isaksen.
Foto: X Lazio