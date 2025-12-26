TOP NEWS
Lazio, i convocati per l’Udinese. Tornano Zaccagni e Isaksen

26/12/2025 | 18:22:50

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Udinese.

Tornano Zaccagni e Isaksen. Questa la lista:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Noslin, Sana Fernandes, Pedro, Zaccagni, Isaksen.

Foto: X Lazio