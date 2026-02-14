Lazio, i convocati per l’Atalanta: out Romagnoli, Pedro e Zaccagni

14/02/2026 | 13:30:34

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Atalanta.

Non saranno della sfida infatti Manuel Lazzari, Toma Basic, Pedro e Mattia Zaccagni.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Motta, Furlanetto, Provedel

Difensori: Pellegrini, Patric, Nuno Tavares, Hysaj, Provstgaard, Gila, Marusic

Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Przyborek, Cataldi, Farcomeni Attaccanti: Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri, Maldini.

Foto: sito Lazio