Lazio, i convocati per l’Atalanta: out Romagnoli, Pedro e Zaccagni
14/02/2026 | 13:30:34
Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Atalanta.
Non saranno della sfida infatti Manuel Lazzari, Toma Basic, Pedro e Mattia Zaccagni.
Di seguito la lista completa:
Portieri: Motta, Furlanetto, Provedel
Difensori: Pellegrini, Patric, Nuno Tavares, Hysaj, Provstgaard, Gila, Marusic
Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Przyborek, Cataldi, Farcomeni Attaccanti: Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri, Maldini.
Foto: sito Lazio