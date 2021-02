Lazio, i convocati di Simone Inzaghi per il Cagliari

Ecco i 22 i calciatori biancocelesti scelti da Simone Inzaghi per la sfida in programma questa sera contro il Cagliari, valida come posticipo del 21° turno di Serie A. Questa li lista completa:

Portieri: Alia, G. Pereira, Reina

Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Radu

Centrocampisti: Akpa Akpro, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi

Foto: Twitter Lazio