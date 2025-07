Lazio, i convocati di Sarri per l’amichevole con il Fenerbahçe: out Patric, Isaksen e Gigot

29/07/2025 | 15:55:59

La Lazio ha diramato la lista dei convocati per l’amichevole internazionale contro il Fenerbahçe, in programma domani alle ore 19:30 italiane. Il comunicato: il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Fenerbahçe (ore 19:30 italiane).

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel, Renzetti;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli, Ruggeri;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Pinelli, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Sana Fernandes, Zaccagni.

Patric, dopo gli esami strumentali effettuati alla clinica Villa Mafalda, ha riportato una lesione muscolare di media entità a carico del retto femorale sinistro. Il giocatore ha già iniziato il protocollo riabilitativo, nei prossimi giorni effettuerà una nuova valutazione diagnostica per valutarne la prognosi. Samuel Gigot è alle prese con una lombosciatalgia in fase infiammatoria. Infine la sintomatologia clinica di Gustav Isaksen è in miglioramento, in relazione alla sua patologia virale.

