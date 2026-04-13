Lazio, i convocati di Sarri per la Fiorentina: torna Zaccagni
13/04/2026 | 11:38:06
La lista dei convocati di Maurizio Sarri per la partita contro la Fiorentina. Si rivede Zaccagni, non ci sono Maldini e Gila:
Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;
Difensori: Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni
Foto: Instagram Zaccagni