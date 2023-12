Lazio, i convocati di Sarri per il Genoa

Vigilia di Coppa Italia agitata in casa Lazio, che domani sfiderà il Genoa. Luis Alberto è fuori per infortunio (ancora da valutare), mentre Matias Vecino oggi è stato escluso dall’allenamento per motivi disciplinari. Niente da fare neanche per Alessio Romagnoli, Restano fuori dai convocati anche Casale, non al meglio, e Zaccagni, squalificato. Di seguito la lista completa dei biancocelesti:

Portieri: Provedel, Mandas, Sepe.

Difensori: Pellegrini, Kamenovic, Hysaj, Lazzari, Gila, Ruggeri, Marusic.

Centrocampisti: Kamada, Guendonzi, Basic, Cataldi, Rovella.

Attaccanti: Anderson, Pedro, Immobile, Isaksen, Castellanos, Gonzalez, Fernandes.

Foto: Twitter Lazio