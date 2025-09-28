TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Lazio, i convocati di Sarri per il Genoa. Dele-Bashiru sostituito da Basic nella lista Serie A

28/09/2025 | 15:11:20

article-post

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per il Genoa. Inoltre il club biancoceleste ha spiegato l’esclusione dalla lista di Serie A di Dele-Bashiru, sostituito da Basic:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel

Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Farcomeni, Pinelli;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.

Questa la nota della Lazio in merito a Dele-Bashiru:
“La S.S. Lazio comunica che, a seguito dell’infortunio occorso al calciatore Fisayo Dele-Bashiru, è stata richiesta la sostituzione temporanea nella lista ufficiale depositata presso la Lega Serie A. Al suo posto è stato inserito il calciatore Toma Basic, che da oggi entra a far parte della lista disponibile per le gare ufficiali del campionato”.
FOTO: instagram dele bashiru