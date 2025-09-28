Lazio, i convocati di Sarri per il Genoa. Dele-Bashiru sostituito da Basic nella lista Serie A
28/09/2025 | 15:11:20
Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per il Genoa. Inoltre il club biancoceleste ha spiegato l’esclusione dalla lista di Serie A di Dele-Bashiru, sostituito da Basic:
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel
Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Cataldi, Farcomeni, Pinelli;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.
Questa la nota della Lazio in merito a Dele-Bashiru:
“La S.S. Lazio comunica che, a seguito dell’infortunio occorso al calciatore Fisayo Dele-Bashiru, è stata richiesta la sostituzione temporanea nella lista ufficiale depositata presso la Lega Serie A. Al suo posto è stato inserito il calciatore Toma Basic, che da oggi entra a far parte della lista disponibile per le gare ufficiali del campionato”.
FOTO: instagram dele bashiru