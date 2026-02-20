Lazio, i convocati di Sarri per il Cagliari: assenti Basic e Gila. C’è Zaccagni
20/02/2026 | 17:22:04
Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Cagliari. Assente Basic, così come Gila, Lazzari e Pedro; presente invece Zaccagni. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;
Difensori: Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Ratkov, Zaccagni.
foto x lazio