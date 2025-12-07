Lazio, i convocati di Sarri per il Bologna. Torna Cataldi
07/12/2025 | 12:03:26
Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera alle 18, contro il Bologna.
Torna in elenco Cataldi.
Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel.
Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic. Centrocampisti: Vecino, Dele-Bashiru, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi.
Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Isaksen, Dia, Cancellieri.
Foto: sito Lazio