Lazio, i convocati di Sarri per il Bayern: tante le assenze

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera contro il Bayern Monaco. Tanti gli assenti in casa biancoceleste: out Zaccagni per il solito problema all’alluce. Non ci sarà neanche Rovella a causa della pubalgia. Assente nella lista anche Pellegrini.

Questa la lista completa:

PORTIERI: Provedel, Sepe, Magro.

DIFESORI: Patric, Romagnoli, Casale, Hysaj, Lazzari, Gila, Marusic.

CENTROCAMPISTI: Kamada, Guendouzi, Luis Alberto, Cataldi, Vecino.

ATTACCANTI: Felipe Anderson, Pedro, Immobile, Isaksen, Castellanos.

Foto: twitter Lazio